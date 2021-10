Elektrilevi suutis 95 protsenti tormiriketest õigel ajal taastada

Kuigi elektrikatkestusi esines kõikjal Eestis, said tormist enam pihta Pärnumaa ja Viljandi maakond.

"Tänaseks on tormi algusest on möödas juba enam kui kolm ööpäeva, kuid kõik elektrikatkestused pole kõrvaldatud. Võrguteenuse kvaliteedinõude määruse järgi peab jaotusvõrguettevõte rikke kõrvaldama tiheasustuses talvisel perioodil 16 tunni jooksul, hajaasustuses kolme ööpäeva jooksul," märkis Pärnu linna Audru osavallakeskuse juht Priit Annus.

Elektrilevi juhatuse liige Rasmus Armas ütles, et üle Eesti oli 400 riket ja üle 60 000 kliendi oli ilma elektrita. "95 protsendi rikete puhul me suutsime elektrivarustuse 16 tunni jooksul taastada, aga tõesti, mõned on ka tänasesse päeva jäänud," lausus Armas.

Majandusministeeriumi uuendatud määrusega on alates oktoobrist võrguettevõtjal elektririkete parandamiseks aega hajaasustuses senise viie asemel kolm ööpäeva. Kui riket ei suudeta selle aja jooksul likvideerida, tuleb võrguettevõtjal vähendada tarbija võrgutasu.

Näiteks kui majapidamises on vool ära 16 tundi kui kaks ööpäeva, siis väheneb võrgutasu 24 eurot senise kaheksa euro asemel. Kui elekter on ära kuni neli ööpäeva, väheneb tasu 48 eurot senise 24 asemel.

"Me automaatselt rakendame kliendile võrguteenuse hinnaalanduse. Kui tal on lisaks sellele olnud kahjusid, on tal selleks mõni rikki läinud seade rikkest tulenevalt või pahaks läinud toit külmkapis, siis selle kohta saab omakorda hüvitisi esitada," lausus Armas.

Elektrivõrk on projekteeritud tuult vastu pidama mandril 25 ja saartel 30 meetrit sekundis. See näitaja ületati seekord viies maakonnas. Lisaks oli nendes piirkondades rikkeid üle 20 korra tavapärasest rohkem. Need näitajad lubaksid maakondades välja kuulutada eriolukorra, mis võimaldaks võrgutasu vähendamata rikkeid parandada kolm ööpäeva. Kas viies maakonnas oli eriolukord, otsustab Elektrilevi juhatus kolmapäeval.