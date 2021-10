Politsei on avastanud 33 COVID-i testi või tõendi võltsingut

30 võltsitud testist on enamik avastatud lennujaamas, kust inimene on soovinud reisile minna, ütles Põder. "Kolmel juhul on avastatud võltsitud COVID-i tõend, nagu oleks inimene vaktsiini saanud," lisas ta.

Kõigil 33 juhul on politsei alustanud menetluse ja ligikaudu pooled sellest on viidud kohtusse, ütles Põder. Süüdimõistmine tähendab, et testi või tõendi võltsija on toime pannud kriminaalkuriteo.

"Kui sa selle tõendi teed, siis (veel) ei saa sinust (kriminaalkurjategijat), aga kui sa seda kuskil kasutad ja proovid tõe pähe näidata, siis see on karistatav tegu. Kriminaalses korra karistatav ja siiani on kohus määranud karistused 250 kuni 500 euroni," lausus Põder.

Seda, kas politsei on ka tabanud neid, kes on teise isiku tõendi esitanud enda omana, ei osanud Põder öelda. "Hetkel ei tule mulle ette," nentis ta.