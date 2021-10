Politseisõiduki ja sõiduauto kokkupõrkes said vigastada kaks inimest

Esialgsetel andmetel liikus sõiduauto Kia mööda Endla tänavat ning ületas ristmikku rohelise fooritulega, kuid põrkas kokku Sõle tänava poole alarmsõitu teinud politseiauto Škodaga, mis sõitis parasjagu kõrgema prioriteedi väljakutsele. Politseisõidukil olid sisse lülitatud helisignaal ning sinised vilkurid, teatas politse- ja piirivalveameti pressiesindaja.

Kiat juhtinud 61-aastane naine viibis sõidukis üksinda ning toimetati sündmuskohalt haiglasse. Tema elu ohus ei ole. Õnnetuses sai kergelt viga ka politseisõidukis juhi kõrval istunud 28-aastane politseiametnik, kes viidi täiendavaks tervisekontrolliks haiglasse.

Kia ning politseisõiduki kokkupõrke tagajärjel riivas liiklusmärk ka valgusfoori taga seisnud sõiduauto Škodat. Autos viibinud inimesed viga ei saanud.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Mihkel-Jaagup Laats sõnas, et liikluses on oluline roll täita meil kõigil.

"Olenemata sellest, et politseisõiduk tegi alarmsõitu, tuleb alarmsõiduki juhil olla alati tähelepanelik ja veenduda selles, et ristmikke ületamine on ohutu. Teeme enda poolt kõik, et selgeks teha liiklusõnnetuse täpsemad asjaolud," rääkis Laats ja lisas, et ka kõikidel teistel liikluses osalejatel palume ümbruses toimuvat märgata ning sündmusele reageeriv alarmsõiduk ohutult mööda lasta või talle teed anda.