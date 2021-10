Otse teisipäeval kell 14.10: arutelu Euroopa identiteedist

Sel nädalal toimub Tallinnas IX Euroopa mälusümpoosion, mis on Euroopa suurimaid mälufoorumeid ning toob kokku lähiajaloo uurimise, mõtestamise ja õpetamisega tegelevad eksperdid ja teemahuvilised üle kontinendi. ERR-i portaalis saab sümpoosioni arutelusid jälgida teisipäeval ja neljapäeval.

Tänavune sümpoosion keskendub koos- ja ebakõladele Euroopa mälukultuuris, mis on tugevasti mõjutatud 20. sajandi totalitaarsete režiimide pärandist. Mälestus totalitaarsete diktatuuride tekitatud kannatustest on kaasaegse Euroopa identiteedi üks kese.

Sümpoosioni korraldab Eesti Mälu Instituut. Ingliskeelsed ülekanded on varustatud eestikeelse sünkroontõlkega.

Teisipäevase ülekande ajakava

14.10-14.30 Avamistervitus

Euroopa Mälu ja Solidaarsuse Võrgustiku direktor Rafal Rogulski; justiitsminister Maris Lauri; Eesti Mälu Instituudi juhatuse liige Sergei Metlev

14.30-16.30

Avasessioon – Euroopa identiteet tänapäeval: ajaloolised juured ja käimasolevad debatid

Avasessioonil arutatakse, millised on erinevad nägemused Euroopa identiteedist, mida on kujundanud ajalooline mälu. Arutelu keskendub erinevatele mälestamispoliitika ilmingutele ja elluviijatele, kelle ülesandeks on aidata kaasa ajalooalase teadlikkuse suurendamisele Euroopas.

Käsitletakse järgmisi küsimusi: miks rääkida nüüd sõjajärgsest jagunemisest kommunistlikuks ja kapitalistlikuks blokiks? Kas sellel on laiemat kõlapinda Euroopa suuremate mälestuskultuuride seas, kes jagavad ühist ajalookogemust? Millist rolli mängib Euroopa Liit praegu Euroopa ühisidentiteedi loomisel?

Arutelul osalevad: professor Elazar Barkan (moderaator), Columbia Ülikool, USA (veebis); Toomas Hiio, Eesti Mälu Instituut (moderaator); dr Gergely Prőhle, Ungari (veebis); dr Monika Kareniauskaitė, Leedu Genotsiidi ja Vastupanu Uurimise Keskus; professor Gesine Schwan, Humboldt-Viadrina Ülikool, Saksamaa (veebis); dr hab. Michal Luczewski, Varssavi Ülikool, Poola; professor Viacheslav Morozov, Tartu Ülikool

17-18

Turboesitlused

Turboesitluste ajal tutvustavad ajaloolise mäluga seotud organisatsioonide esindajad sümpoosioni publikule enda tegevust või projekte. Igal kõnelejal on aega kuni 2 minutit. Kuni 20 osalejat ja 1 moderaator.