Novembrist hõreneb rongide sõidugraafik

"Kui seni on ehitus mõjutanud peamiselt ida- ja edelasuuna ronge, siis nüüdseks on tööd jõudnud faasi, kus olulised piirangud tulevad ka läänesuunal", kommenteeris Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo Balti jaamas toimuvaid ehitustöid.

"Kahjuks tähendab see, et Balti jaama ei pääse enam ka mitmed Keila, Kloogaranna ja Turba rongid, mistõttu on sõiduplaan alates esmaspäevast antud suunal hõredam. Et sõitjad endiselt rongidesse ära mahuks, kasutame suurema sõitjate arvuga väljumiste puhul kahte kokku haagitud rongi."

Kongo tõi välja, et sõitjatel tuleb olla senisest veelgi tähelepanelikum, kuna mitmed reisid läänesuunal toimuvad ümberistumisega. Osade reiside puhul tuleb teise rongi ümber istuda kas Pääskülas või Keilas. Muudatustest teavitatakse nii sõiduplaanides kui rongis.

Aegviidu rongid sõidavad endiselt üksnes Ülemisteni. Ka osad Tartu, Narva ja Rakvere rongid sõidavad ainult Ülemisteni.

Seega on mitmed reisid Ülemiste ja Balti jaama vahel asendatud bussidega. Samuti on osad reisid bussiga asendatud Tallinn-Väikse ja Balti jaama vahel.

Balti jaama rongiteed saavad novembri alguses uue numeratsiooni

Seoses Balti jaama ulatuslike ümberehitus- ning laiendustöödega vahetatakse välja järgmise nädala esmaspäevast ka sealsete ooteplatvormide ja teede numeratsioon.

"Novembrikuu algusega hakkab Balti jaamas kehtima uus raudteede numeratsioon, kus esimene tee saab olema Go Hotel Shnelli juures ning sealt edasi läheb loogilises järjestuses kuni Balti jaama turuni välja, kus asub üheksas tee," kommenteeris Eesti Raudtee jaamaosakonna juht Martin Kuusk.