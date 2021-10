Kiik: valitsus veel jätkab koroonameetmete arutelu

"Me arutasime kabineti nõupidamisel kolm pool tundi erinevaid võimalusi veel viiruse levikut tõkestada, sealhulgas vaktsineerimist edendada. Me ei teinud täna veel uusi otsuseid või meetmeid, vaid me jätkame seda arutelu lähipäevadel. Hiljemalt neljapäeval saame teada anda, millised on täiendavad sammud viiruse leviku tõkestamiseks ja vaktsineerimise hea tempo hoidmiseks ja tõstmiseks," ütles Kiik ERR-ile.

"Me kaardistasime kõiki võimalikke nakkuse leviku teesid ja nakkusriske. Me vaatasime üsna laialt üle välja. Loomulikult kõige olulisem meede jätkuvalt olukorra parandamiseks on vaktsineerimine," lisas ta.

Teadusnõukoja juht Irja Lutsar ütles teisipäeval ERR-ile, et teadusnõu ta ei soovita valitsusel hakata laiamahuliselt ühiskonda sulgema ja koolid võiksid jääda edasi kontaktõppele.

Kiige sõnul kuulas valitsus teadusnõukoja soovitused ära, aga otsuseid enne neljapäeva ei tule.

"Kui me räägime valitsuse tasandist, siis juriidiliselt on võimalik mingeid otsuseid teha uuesti neljapäeval. Täna ei ole ühtegi uut otsust võimalik kommunikeerida, kuna need arutelud on alles pooleli," lausus Kiik veel.