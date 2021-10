Heathrow: reisimine võib pandeemiaeelsele tasemele naasta 2026. aastal

Suurbritannia suurim lennujaam Heathrow hoiatas esmaspäeval, et rahvusvaheline reisimine võib pandeemiaeelsele tasemele naasta alles 2026. aastal. Lennujaama teatel ulatuvad pandeemiast tingitud kahjud juba nelja miljardi euroni.

Heathrow teatel on rahvusvahelised reisid taastumas. Siiski hoiatas lennujaam, et pandeemiaeelsele tasemele naasmine võtab veel kaua aega.

Reisijate arv tõusis viimase kolme kuu jooksul 28 protsendini pandeemiaeelsest tasemest, vahendas The Guardian.

Reisijate arv on siiski viimase aasta jooksul siiski tervikuna vähenenud. Esimese üheksa kuu jooksul oli reisijate arv üheksa miljoni võrra väiksem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Heathrow kahjum oli üle miljardi euro. Eelmisel aastal oli kahjum 935 miljonit eurot.

"Reisijate hulk ei pruugi täielikult taastuda järgmise viie aasta jooksul," hoiatas lennujaam.

"Suurbritannia on pandeemiast taastumas, See loob uusi kvaliteetseid töökohti. Kuid meid ähvardab karm maandumine, kui me ei kindlusta viimase aja edusamme," ütles Heathrow juht John Holland-Kayle.

Holland-Kayle kutsus üles kiirendama ülemaailmset vaktsineerimisprogrammi. See võimaldaks kaotada koroonatestid ja kiirendada lennujaamas liiklust.