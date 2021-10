Vene võimud määrasid neljale Jehoova tunnistajale karmid vanglakaristused

"Kolm meest mõisteti äärmusluses süüdi ja neile määrati kaheksa aastat vangistust. Üks naine mõisteti kolmeks ja pooleks aastaks vangi," teatasid võimud.

Võimud väitsid, et vangi mõistetud mehed olid süüdi äärmusliku kogukonna loomises. Naine oli süüdi äärmusrühmituse tegevuses osalemises, vahendas Rferl.

Inimõiguste organisatsiooni Sova esimees Aleksandr Verhovski mõistis viimase Jehoova tunnistajate vastu suunatud otsuse hukka. "See on järjekordne tõend võimude üha suurenevast julmusest, mis on suunatud iseseisvate usurühmade liikmete vastu," ütles Verhovski.

Venemaa võimud tunnistasid Jehoova usuvoolu äärmuslikuks juba 2017. aastal. Võimud korraldavad haaranguid usklike kodudesse ja vahistavad kümneid inimesi.

Jehoova tunnistajate sõnul on rühmituse liikmete vastu algatatud 257 kriminaalasja. 70 Jehoova tunnistajat on vangistatud.

Venemaal on domineeriv religioon kohalik õigeusu kirik. Kirik naudib ka Kremli soosingut.