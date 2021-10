Karis: tähtis on tugevdada erinevaid ühendusi Soomega

President Alar Karis ütles esimesel ametlikul välisvisiidil Soome, et tähtis on tugevdada erinevaid ühendusi kahe riigi vahel, alates kaablitest ja torudest keeleõppeni välja.

Karis kohtus president Sauli Niinistöga. Riigipeade kohtumine kestis kavandatust kauem, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Presidendid tõdesid, et riikide kahepoolne suhtlus on aktiivne mitmes valdkonnas alates digikoostööst kuni loomeinimeste ühistegevuseni filmivaldkonnas.

"Digikoostöö raames on Eesti ja Soome vahel juba vajalik taristu olemas. X-tee kaudu on käivitunud äriregistrite andmevahetus ning piiriüleselt toimivad digiretseptid. Peaksime võimalikult palju kasutama olemasoleva taristu pakutavaid võimalusi ja neid edasi arendama. Näiteks on praegu arendamisjärgus maksuametite andmevahetus ja rahvastikuregistrite suhtluse võimaldamine, kuid kindlasti on veel koostöökohti, mis teeksid meie kodanike elu lihtsamaks," lausus Eesti riigipea.

Pressikonverentsil kinnitasid presidendid, et kahe riigi suhted on väga head, kuid tõdesid, et murekoht on koroonalevik.

"Mis muret teeb? Loomulikult koroonaviiruse olukord, mida arutasime pikalt ja mis Eestis on hullem, kuid mis Soomes ei ole samuti hea. Peame sellesse tõsiselt suhtuma ja sellega ettevaatlikult tegelema," rääkis Niinistö.

Karise sõnul on tal naaberriigi presidendina väga hea meel näha kui hästi on Soome toime tulnud koroonaviiruskriisiga ning ta tunnustas Soome poliitikuid selle eest, et nad on jäänud vaktsineerimist puudutavas kommunikatsioonis ühtseks, mis kindlasti on mõjutanud ka seda, et Soome vaktsineerimisprotsent on Eesti omast tunduvalt kõrgem.

Kõne all oli ka julgeolek ja energiakoostöö. "Euroopa julgeolekut arutasime. Meie mõlema kõrval on Venemaa, seega arutasime pikalt Venemaa positsioone, eriti arvestades, et külastan Moskvat reedel," kõneles Niinistö.

"Eesti jaoks on väga tähtis tugevdada meie riikide vahelisi ühendusi alates kaablitest ja torudest keeleõppeni välja. Oleme liiga väikesed, et üksi olla. Peame kokku hoidma. Seetõttu loodan, et tugevdame väga hästi toimivat energiakoostööd," rääkis Karis.

Karise hinnangul võiks senisest hoogsamalt ühiselt edasi minna meretuuleenergia arendamisel ning gaasi- ja elektri jaeturgude ühendamisel.

Eesti riigipea märkis, et Soome on olnud väga edukas sildade ehitamisel maailmapoliitika suurte tegijate vahel ning tasakaalukale dialoogile kaasaaitamises.