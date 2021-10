Jaapan on tühistanud enamiku koroonapiirangutest

Jaapani pealinnas Tokyos on ligi aastase vaheaja järel taas avatud baarid ja söögikohad kauem kui kella 21 õhtul, sest koroonaviiruse levik on järsult pidurdunud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Jaapanis on olnud viis koroonalainet, millest kõige rängem oli augustis Tokyo olümpiamängude ajal, kui päevane nakatumine jõudis 25 000-ni. Nüüd on alla 200 nakatunu päevas ning põhjuseid on mitu.

"Riik on lukus, turiste sisse ei lasta. Jaapan on olnud selles suhtes üsnagi karm ja väga suuremahulisi üritusi ei tohi teha - üle 50 000 pealtvaatajaga üritused on keelatud. /.../ Kogu koroonakriisi vältel Jaapanis on kantud väga viisakalt ja ilma vaidlemata maski, seda nii ruumides kui ka väljas, tänaval või ühistranspordis. See pole mingit sotsiaalset konflikti või lõhet tekitanud," selgitas Eesti majandusdiplomaat Jaapanis Oliver Ait.

Väga karme meetmeid pole valimisteks valmistuv valitsus kehtestanud, soodustades kaugtööd suurettevõtetes, kuid samas üritades ka õpilasi hoida pigem koolis.

"Koroona algus sattus kohe vaheaegadele, siis saadeti õpilased kiiresti puhkama. Peale seda on olnud teatud perioodidel koolide sulgemist, kuid hiljem on rakendatud kaugõppevorme, mitte ülimalt edukalt. On prefektuure, kes paremini, ja neid, kes halvemini hakkama saanud, ja samuti koole ja ülikoole, kes saavad paremini hakkama. Aga pigem on üritatud inimesi koolis hoida," rääkis Ait.

Koroonaviirus on saareriigis nõudnud 18 000 inimelu. Kuna Jaapan on maailma kõige kiiremini vananeva elanikkonnaga riik ja kolmandik 125-miljonilisest elanikkonnast on vanemad kui 65 aastat, siis ollakse mures võimaliku kuuenda laine pärast.

"Aasta lõpupoole liiguvad inimesed suurlinnadest koju, et lähedastega kokku saada, aastavahetuse reisimised. Natukene mõeldakse selle peale, kas kuues laine tuleb või mitte ja loomulikult jälgitakse seda, mis toimub väljas," ütles Ait.

Vaktsineerimine sai hoo sisse alles suvel. Kui 6. septembriks oli vaktsineeritud 50 protsenti elanikkonnast, siis praeguseks on jõutud 70 protsendini. Oluline on ka see, et juba mais kiitis valitsus heaks Pfizeri manustamise alates 12. eluaastast.