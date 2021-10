USA eksperdid kiitsid heaks nooremate laste vaktsineerimise Pfizeriga

USA Toidu- ja Ravimiameti (FDA) kutsel kogunenud sõltumatu ekspertkogu otsus tähendab, et tõenäoliselt hiljemalt novembri keskpaigast võivad Pfizeri kaitsesüsti saama hakata 28 miljonit noort ameeriklast.

Eksperdid otsustasid, et vaktsiini kasu kaalub üles selle teadaolevad riskid.

Enne kohtumist avaldas FDA Pfizeri tehtud analüüsi, millest selgus, et kui anda 30 mikrogrammi vaktsiini asemel lastele 10 mikrogrammi vaktsiini, on see 90,7 protsendi ulatuses tõhus sümptomaatilise COVID-19 nakatumise ennetamisel ning mingeid olulisi ohutuse küsimusi pole.

FDA postitas ka ameti enda koostatud dokumendi, milles sisaldus vaktsiini riskide ja kasu analüüs. Ravimiameti teadlaste arvates kaalub vaktsiinist saadav kasu üles selle kõige murettekitavamad kõrvalnähud sellele vanuserühmale, nagu südamelihasepõletik.

"See on mulle võrdlemisi selge, et kasu kaalub üles võimaliku riski, kui ma kuulen lastest, kes pannakse intensiivravi osakonda, kel on pikaajalised järelmõjud pärast nende COVID-i (nakkust), ning lapsed surevad," ütles Amanda Cohn Haiguste Kontrolli ja Ennetuse Keskusest (CDC).

"Kunagi pole küsimus selles, kas sa tead kõike, küsimus on selles, kas sa tead piisavalt," ütles lastearst Paul Offit. Kui anda lastele väiksem doos 10 mikrogrammi 30 mikrogrammi asemel, mida antakse täiskasvanutele, siis südamelihasepõletiku risk on tõenäoliselt väga madal, ütles arst.

Mitmed eksperdid ütlesid aga oma otsuses, et nad ei toeta ulatuslikku vaktsiininõuet koolides ning et kaitsesüst peaks jääma perekondade isiklikuks otsuseks.

Ametlikel andmetel on USA-s pandeemia algusest saadik COVID-19 tagajärjel surnud enam kui 730 000 inimesest viie- kuni 11-aastaseid lapsi üle saja, kuid nakatunud on miljoneid ning haiglaravile viidud tuhandeid. Lisaks on enam kui 5000 lapsel tuvastatud COVID-19 tüsistusena multisüsteemne põletikuline sündroom (MIS-C), mille tulemusel on surnud 46 last.