Tallinna linnavaraameti juhataja Einike Uri lahkub ametist

Tallinna linnavalitsus rahuldas kolmapäeval linnavaraameti juhataja Einike Uri avalduse teenistusest vabastamiseks 1. novembrist.

Uri on linnavaraametit juhtinud 2009. aasta aprillist. Uri saab lahkumisel hüvitist kuue kuu põhipalga ulatuses, teatas linna pressiteenistus.

Alates 1. novembrist kuni ameti juhataja ametisse nimetamiseni täidab linnavaraameti juhataja ülesandeid ameti arendusosakonna juhataja Hardi Alliksaar.

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on viimaste aastate jooksul linnavaraameti valdkond laienenud – rajatakse kogukonnahooneid, lasteaedu, koole, spordisaale, kultuuri- ja sotsiaalobjekte ning palju muud. "Tänan Einikest linnale kuuluvate hoonete heaperemeheliku ja hooliva majandamise eest ning usaldusväärse koostöö loomise eest linna ja korteriühistute vahel," ütles Kõlvart.

Uri märkis, et ta on kindel, et üheskoos ametis alustatu jätkub ning tal on võimalik rahuliku südamega edasi liikuda.