Riigiasutused saavad uue väljanägemisega kodulehe

Riigikantselei sümboolikanõunik Gert Uiboaed selgitas ERR-ile, et riigikantselei asus valitsusportaali uuendamist ette valmistama juba kolm aastat tagasi.

Tänaseks on valitsusportaalil põhineva uue veebilehe kasutusele võtnud 14 asutust. Viimati teatas uue veebilehe kasutuselevõtust maksu- ja tolliamet.

2019. aastal välja kuulutatud hanke eesmärk oli leida valitsusportaali visuaalseks uuendamiseks disainipartner, kes värskendaks olemasolevat kujunduslahendust ning vastavalt ettepanekutele looks uutele mallidele kujunduslahendused.

Hanke võitis Velvet DP, kes 41 520 euro eest viis ellu projekti Valitsusportaal 2.0. Selle tulemusel saadi portaalile uus visuaal, front-end kood ning stiiliraamat. Uiboaed täpsustas, et hanke võitja ülesanne ei olnud viia veebilehti üle uuele platvormile, vaid luua ainult disain.

Valitsusportaali eesmärk on selge ülevaade valitsuse ja valitsusasutuste eesmärkidest ja tegevusest. Selleks liidetakse valitsusportaali abil valitsuse, riigikantselei, ministeeriumite ja teiste valitsusasutuste veebilehed virtuaalseks keskkonnaks.

Portaaliga käib kaasas stiiliraamat, kus on kirjeldatud, missuguseid pilte tuleb asutustel oma kodulehel kasutada. Näiteks on soovitatav, et pildil oleks inimene ning elu näidatakse optimistliku ning eheda ja mitte trööstituna.

Samuti soovitatakse vältida kantseliiti ja ametnikukeskset vaadet: tekst peab olema arusaadav inimesele, kes riigiga iga päev ei suhtle.

"Oleme seadnud eesmärgiks, et valitsusportaalil põhineva veebilehe võtaksid kasutusele kõik ministeeriumid ning enamus teisi valitsusasutusi," selgitas Uiboaed. "Esialgse info kohaselt võtavad selle aasta jooksul valitsusportaali uuenenud platvormil veebilehe kasutusele 20 asutust."

Samas lisas Uiboaed, et üleminekuaja otsustavad asutused ise sõltuvalt oma võimalusest ning see ei pruugi tegelikult sel aastal juhtuda.

Uuenenud valitsusportaal on Uiboaia hinnangul täitnud talle seatud eesmärgid: veebilehtedelt on võimalik informatsiooni lihtsamini leida, visuaalne lahendus on kaasaegne ning veebilehte on võimalik kasutada kõigis seadmetes.

"Veebilehe uus halduslahendus on võrreldes varasemaga oluliselt lihtsam ning see ennetab sisutoimetaja küsimusi," ütles ta.

Praeguseks on uuele kujundusele üle läinud valitsuse, riigikantselei, haridus- ja noorteameti, keskkonnaameti ja -agentuuri, maa-ameti, põllumajandus- ja toiduameti, transpordi- ning tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti, rahapesu andmebüroo, riigi tugiteenuste keskuse, maksu- ja tolliameti keskkonnakeskkonna- ja kultuuriministeeriumide veebilehed.