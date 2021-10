Meedia: Poola tahab märkimisväärselt suurendada relvajõude

Ministrite sõnul nõuab uut riigikaitseseadust kaks tegurit, esiteks, senine seadus pärineb 1967. aastast ja vajab uuendamist. Samuti nõuab seda rahvusvaheline olukord ja Euroopa Liidu välispiiril asuv riik peab omama tõsist heidutusvõimet.

Kaczynski ja Blaszczaki ettepaneku kohaselt tuleks Poola relvajõudude isikkoosseisu suurendada 250 000 sõjaväelaseni, hetkel on see 120 000-liikmeline.

"Jutt on sellest, et pidades silmas välisohte, tuleb tugevdada märgatavalt meie relvajõude, uus riigikaitseseadus annaks selleks aluse," tsiteeris ajaleht Kaczynskit.

Asepeaministri sõnul käib riigi piiril hübriidsõda ja toimuvad provokatsioonid ning selle taga seisab kaks jõudu, võimas Vene ja nõrgem Valgevene vägi.

"Pelgan, et ettepanek veerandmiljoniseks kutseliseks väeks ei ole riigi majanduslike võimalustega kuigivõrd vastavuses. Kui me jõuaksime sellise kutseliste sõjaväelaste arvuni, oleksime NATO-s USA ja Türgi järel kolmas vägi, see aga tähendaks varustuse ja relvakulutuste suurendamist enneolematu tasemeni," kommenteeris ministrite ettepanekut Poola maaväe ülem kindral Waldemar Skrzypczak.