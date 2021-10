Timmermans: maailm peab kliimapoliitikas olema ambitsioonikam

Euroopa Komisjoni asepresident Frans Timmermans ütles kolmapäeval, et maailma riigid peavad kliimapoliitikas olema ambitsioonikamad.

"Me ei ole piisavalt ambitsioonikad. Peame tegema rohkem. Peame olema ambitsioonikamad," ütles Timmermans.

31. oktoobril toimub Glasgow's globaalne kliimakonverents. Kohtumisel ei osale Venemaa ja Hiina president. Kriitikud leiavad, et ilma nendeta ei saavutata ka sisukat kokkulepet, vahendas Deutsche Welle.

"Muidugi oleks parem, kui kõik riigijuhid kohtumisel osaleksid," ütles Timmermans. Timmermans juhib Glasgow's ka EL-i delegatsiooni.

Timmermans kohtub kolmapäeval ka Hiina kliimamuutuste erisaadikuga.

"Loodan, et saan Hiina plaanidest rohkem selgust. Tahan vahetada informatsiooni mitmel põhiteemal. Need on heitkoguste vähendamine ja taastuvenergiale ülemineku rahastamine," ütles Timmermans.