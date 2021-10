Neljapäev on veel pilvine, reedest läheb ilusamaks

Neljapäeval sajab mitmel pool vihma, reedel läheb aga taevas selgemaks ning nädalavahetusel on ilm päikeseline.

Neljapäeva öö hakul on veel pilvine, Ida-Eestis sajab kohati vihma. Saartest alates pilvisus aga hõreneb ja pärast südaööd on saju tõenäosus juba väike. Puhub lääne- ja loodetuul 4 kuni 10, puhanguti 13, rannikul 17 meetrit sekundis. Pärast keskööd tuul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 3 kuni 8, rannikul kuni 11 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on küll laialdaselt pilvine, aga sajuta. Saartel ja rannikul on ka selgemaid laike. Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Sooja on 6 kuni 8, rannikul kuni 10 kraadi.

Ennelõunal on taevas ka heledamaid laike ja suuremat sadu ei tule. Pärastlõunal pilved tihenevad ja vihmahood jõuavad esmalt saartele, siis mandrile, õhtul muutub sadu laialdaseks. Tuul pöördub edelasse ja lõunasse, puhudes 3 kuni 9 meetrit sekundis, õhtu poole on saartel puhanguid 13 meetrit sekundis. Õhusooja on 8 kuni 13 kraadi.

Reede ööga saab hallim ja vesisem periood läbi ja päev on selgema taevaga ja soe, aga tugeva tuulega. Nädalavahetus jätkub ilusa ilmaga. Temperatuur püsib plusspoolel - ööd 5 kraadi ümber, päevasooja üle 10.

Uue nädala algus lisab esmalt pilvi, nädala edenedes jõuab ka vihm.