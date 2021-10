Iga muhulane saab kevadel oma lille

Kes tahtis, võis oma krookusesibula ise istutada ja sai ka naabrimehe või naabrinaise sibula muru sisse istutada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me paneme ikka kogu oma pere eest," rääkis Pille.

"Ikka endale ja teistele ka," ütles Meeli.

lisaks lilleilule on nendel kevadlilledel muhulaste jaoks kaks väga tähtsat aspekti.

"Hetkel oleme ju tegutsevatest valdadest kõige vanem ja väärikam. Ja loomulikult need krookusesibulad sümboliseerivad ka seda, et Muhu vald sai sel sügisel 31 aastat vanaks. Ja igale muhulasele oma krookusesibul. Nimelt sel aastal täitus Muhu vallas jälle 2000 inimest ja see oli 1. juunil enam-vähem. Eks see oli meie unistus, et saaks uuesti 2000 inimest Muhus täis. Viimati oli 15 või 16 aastat tagasi selline rahvaarv ja see on selles mõttes tore, et ei ole väga tavapärane, et maapiirkonnas rahvaarv kasvab. Meil on see nii läinud ja oleks see nii vaid edasi," rääkis vallavanem Raido Liitmäe.

Mis värvi lillede väli kevadel pärast lume sulamist õitsema hakkab, on ka istutajatele endile saladus. Loodetakse, et väga kirev ja ilus saab see igatahes olema.

"See on kõikvõimalik segu ja ei ole mingeid konkreetseid," ütles haljastaja Marve Järv.

"Minu meelest on neid igasuguseid ja need on kõik kenad. Need krookused on ju nii ilusad," ütles Meeli.

"Me teeme ringe, erineva suurusega ringe. Ja kuna krookusesibul hakkab paljunema, siis algul mõtlesime küll mustrit, aga ei ole mõtet teha, sest muster kaob ära aastatega. Ja siis sellised ringid ja kunagi täiesti kõik läheb kevadel krookusemuruks siin," rääkis haljastaja.