Jõhvis tegid koalitsiooni valimisliit, Reformierakond ja EKRE

Kokku on koalitsioonil 21-liikmelises vallavolikogus 12 kohta. Reformierakonna esinumber Maris Toomel säilitab vallavanema koha, vallavolikogu esimeheks saab valimisliidu Ühiselt Jõhvi Eest esinumber Vallo Reimaa, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Valimisliidu Ühiselt Jõhvi Eest esinumber Vallo Reimaa ütles, et Jõhvi peaks taastama oma kunagise positsiooni ja staatuse, et pälvida regionaalse keskuse maine, nagu ta kunagi oli.

"Et meie naabrid on valmis meiega rääkima, et me suudame teha koostööd ja koos sellega veame ka kogu Ida-Virumaa positiivsema tuleviku poole," sõnas Reimaa.

Maris Toomel lisas, et tagada tuleb rahu ja stabiilne valitsemine. "See on see, millest me alustame praegu. See nelja-aastane väga raske tsükkel, kus ka mina volikogu liikmena ja täna vallavanemana, on olnud äärmiselt väsitav ja äärmiselt kurnav."

EKRE esindaja Arvo Aller ütles, et uuel võimuliidul on perspektiivi neli aastat kesta. "Meie kõik kolm lüli on väga tugevad ja meie koalitsioonileping on nelja aasta peale tehtud ja me näeme nelja-aastast perspektiivi, et antud koalitsioon saab toimima," lausus Aller.