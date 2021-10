Otse kell 10: riigikogu arutab olukorda koroonaviiruse tõrjumisel

Istungil teevad ettekande riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees Urmas Reinsalu, tervise- ja tööminister Tanel Kiik ning Eesti Perearstide Seltsi juhatuse esinaine Le Vallikivi.

Reinsalu sõnul on olukord katastroofiline ja kõigile on selge, et muutub veel halvemaks. "Nakatunute arv kasvab, haiglaravi vajavate patsientide arv kasvab, meie seast lahkunute arv kasvab," loetles Reinsalu. "Kahjuks ei kasva samas tempos vaktsineerimiste arv. Miks see nii on, tuleb avameelselt rahvale välja öelda."

Reinsalu sõnul on arutelu vajalik, et vaadata veel kord kriitiliselt läbi praegu kasutusele võetud meetmed ja leida täiendavaid võimalusi pandeemia ohjeldamiseks.

Ettekannetele järgnevad küsimused sõnavõtjatele ja fraktsioonide ning riigikogu liikmete sõnavõtud.