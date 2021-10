Tallinna koolides on enim nakatunuid Kesklinnas ja Nõmmel

Ametlikel andmetel on Kesklinna koolides selle nädala seisuga registreeritud 59 koroonaga nakatunud õpilast ja 19 õpetajat.

Enim nakatunuid on Vanalinna Haridusgümnaasiumis (16 õpilast, kuus õpetajat kümne klassi peale), järgnevad Gustav Adolfi Gümnaasium (üheksa õpilast, kolm õpetajat kuue klassi peale) ja Kesklinna Vene Gümnaasium (kaheksa õpilast viie klassi peale).

Möödunud nädalal registreeriti Kesklinna koolides 114 nakatunud õpilast ja 24 õpetajat. Möödunud nädala suuremat nakatunute hulka võib põhjendada nii sellega, et praegu on koolivaheaeg kui ka sellega, et see nädal pole veel lõppenud.

Eelmisel nädalal oli enim nakatunuid samuti Vanalinna Haridusgümnaasiumis (23 õpilast, kuus õpetajat kokku kümne klassi peale), järgnesid Tallinna Reaalkool (17 õpilast ja kaks õpetajat kokku nelja klassi peale) ja Kesklinna Vene Gümnaasium (14 õpilast, üks õpetaja kokku seitsme klassi peale).

Seetõttu oli üks klass Vanalinna Hariduskolleegiumist juba möödunud nädalal kaugõppel.

Kuu aja taguse seisuga oli Vanalinna Hariduskolleegiumi kollektiivist vaktsineeritud 75 protsenti õpetajatest ja 70 protsenti õpilastest, Gustav Adolfi Gümnaasiumis 80 õpetajatest (vaktsineeritud õpilaste osakaal teadmata), Tallinna Reaalkoolis üle 80 protsendi õpetajatest ja õpilastest ning Kesklinna Vene Gümnaasiumis õpetajatest üle 80 protsendi ning õpilastest alla 50 protsendi.

Nõmme koolides on sel nädalal registreeritud 37 nakatunud õpilast ja kuus õpetajat.

Enim nakatunuid on registreeritud Rahumäe põhikoolis (16 õpilast ja kaks õpetajat kokku 11 klassi peale) ja Pääsküla koolis (14 õpilast ja kaks õpetajat kuue klassi peale).

Eelmisel nädalal registreeriti Nõmme koolides koroona 60 õpilasel ja seitsmel õpetajal.

Siis oli enim nakatunuid Nõmme põhikoolis (25 õpilast ja kaks õpetajat kokku 12 klassis) ja Rahumäe põhikoolis (16 õpilast, üks õpetaja 11 klassi peale), palju ei jäänud maha ka Nõmme gümnaasium (13 õpilast ja kolm õpetajat kaheksa klassi peale).

Rahumäe põhikoolis on septembri seisuga vaktsineeritud üle 80 protsendi õpetajatest ja 54 protsenti õpilastest, Pääsküla koolis üle 80 protsendi õpetajatest ja alla 50 õpilastest, Nõmme põhikoolis üle 80 protsendi õpetajatest ja 57 protsenti õpilastest ja Nõmme gümnaasiumis üle 80 protsendi õpetajatest ning 71 protsenti õpilastest.

Seevastu Lasnamäe koolides on registreeritud vaid üksikuid nakatumisjuhtumeid. Kokku on tuvastatud nakkus 19 õpilasel ja kaheksal õpetajal (möödunud nädalal 32 õpilast ja 13 õpetajat).

Kokku on sel nädalal tuvastatud nakatunuid 41 pealinna koolis, hõlmates ka vaid 1-2 nakatunuga haridusasutusi.