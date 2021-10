Haapsallased seisavad pedofiilist lapsetapja ennetähtaegse vabastamise vastu

Haapsalu elanikud on algatanud allkirjakampaania 1990. aastatel linnas tegutsenud pedofiilist lapsetapja Vassili Otškalenko võimaliku tingimisi ennetähtaegse vabastamise vastu. Praegu on Otškalenko avavangla režiimil ehk ta saab käia aeg-ajalt külas oma sugulastel ning paljud Haapsalu elanikud on tuleviku ees ärevil.

Oktoobri alguses kirjutas Eesti Ekspress, kuidas kahe lapse vägistamiskatse ja ühe lapse tahtliku tapmise eest vägistamiskatse varjamise eesmärgil eluaegset vanglakaristust kandev Vassili Otškalenko on saanud avavanglas olles külastada mitu korda Haapsalut ning tal avaneb novembri lõpus võimalus taotleda tingimisi ennetähtaegset vabastamist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kohalikud algatasid selle vastu petitsioon.ee lehel 7. novembrini kestva kampaania, millel oli neljapäeva pärastlõunaks üle 1700 allkirja.

"Teades 1990. aastatel aset leidnud sündmusi tema poolt ja olles tutvunud 2019. aasta kohtumäärusega, mil ta taotles esmakordselt ennetähtaegset vabastamist, on seal selgelt kirjas hinnang, et tema retsidiivsusoht on endiselt väga kõrge. Ja kui inimene ei ole 28 aasta jooksul näidanud huvi muutumisele, siis ei saa me arvata, et ta on seda teinud viimase kahe aasta jooksul," kommenteeris Haapsalu noorte huvikeskuse direktor ja üks allkirjakampaania algatajatest Reelika Ender.

Tartu ülikooli kriminoloogia professor Jaan Ginter ütles, et õiguslikku mõju kampaanial ei ole ning kohtuniku otsust see mõjutada ei saa. Ginteri sõnul ei meenu talle, et varem sellist allkirjakampaaniat Eestis tehtud oleks.

Ta ei pea siiski tõenäoliseks, et kohus Otškalenko ennetähtaegselt vabastab.

"See küsimus on korra juba üleval olnud. Korra kohus on seda juba otsustanud, leidnud, et see ei ole tõenäoline, et ta sobiks ennetähtaegseks vabastamiseks," ütles Ginter.

Seaduse järgi saab eluaegne vang ennetähtaegset vabastamist taotleda, kui ta on karistusest ära kandnud vähemalt 25 aastat. 2019. aastal kohus Otškalenko ennetähtaegse vabastamisega ei nõustunud. 30. novembrist alates on Otškalenkol võimalus uueks taotluseks.