Omniva teenis üheksa kuuga pea 13 miljonit eurot kasumit

Omniva kontserni äritulu oli 2021. aasta üheksa kuuga kokku 105,8 miljonit eurot, mis on üle 10 miljoni rohkem kui eelmisel aastal samas perioodis. Kontsern teenis esimese kolme kvartaliga 12,9 miljonit eurot kasumit, mis on ligi neli korda enam kui aasta varem.

Omniva juhatuse esimehe Mart Mägi sõnul kasvas koduturu e-kaubanduse maht sedavõrd palju, et ettevõtte käive jätkas jõudsalt kasvamist hoolimata kolmandale kvartalile suurt mõju avaldanud rahvusvaheliste pakimahtude langusele.

"Euroopa Liidus 1. juulist jõustunud kolmandatest riikidest tellitud postipakkide käibemaksumuudatus tõi kaasa ligikaudu 40-protsendise rahvusvaheliste pakimahtude vähenemise. Selle eest on positiivne, et Eesti ja Baltikumi e-kaubandus on seda tugevamini kasvanud," ütles Mägi.

Üheksa kuuga kasvasid Baltikumi pakiteenuste tulud aasta varasemaga võrreldes 25 protsenti. Lisaks Eesti pakiteenustele jätkasid tugevat kasvutrendi ka Omniva äritulud Lätis ja Leedus, mis kasvasid aasta varasemaga võrreldes vastavalt 58 ja 49 protsenti.

Kontserni rahvusvaheline äri kasvas vaatamata EL-i maksumuudatuste mõjule aasta varasemaga võrreldes viis protsenti. Neljandaks kvartaliks prognoositakse kõigi aegade pakimahtude rekordit, märkis Omniva pressiteates.

Infoäri teenuseid osutab grupis tütarettevõte Finbite OÜ ning kolmandas kvartalis kasvasid infoäri tulud võrreldes aasta varasemaga 19 protsenti.

Ärinime Omniva kandev Eesti Post Eesti riigile kuuluv äriühing. Kontsernis töötab 2300 inimest üle Baltikumi ning 2020. aasta käive oli 135,6 miljonit eurot.