Prantsuse lütseum jätkab kontaktõppega, Nõmme gümnaasium muutis meelt

Nõmme gümnaasiumi direktor saatis varem lapsevanematele kirja, et nende kool esmaspäeval distantsõppele ei lähe. Direktor Riho Uulma sõnul sündis otsus lastevanemate nõudmisel ning samuti oli kooli lahti hoidmisega päri kooli hoolekogu, kirjutab Delfi.

"Alates esmaspäevast jätkub kõikidel klassidel kontaktõpe. Tungivalt soovituslik on kanda kooli ruumides maski," seisis kirjas. "Meile on väga oluline meie laste normaalse sotsiaalse arengu ning õpikeskkonna tagamiseks hoida koolid avatuna! Ainult stabiilses kontaktõppes saame õpilasi paremini toetada ja aidata ka distantsõppel tekkinud õpilünkasid tasandada. Ka mitmed rahvusvahelised organisatsioonid, nt haiguse ennetamise ja tõrje Euroopa keskus (ECDC), OECD, Maailmapank, UNESCO ja UNISEF on kinnitanud, et koolide avatuna hoidmine on viiruse leviku ajal väga oluline," seisis direktori kirjas kooliperele.

Reede õhtul, kui vahepeal oli linnapea Mihhail Kõlvart kontaktõpet kavandavate koolide otsust tauninud, said lapsevanemad aga uue info, et Nõmme gümnaasium läheb siiski pärast vaheaega distantsõppele.

Kontaktõppega jätkamise otsusest teatas lapsevanematele Tallinna prantsuse lütseumi direktor Peter Pedak. Ta põhjendas otsust õiguskantsleri värske seisukohaga, kus on märgitud, et otsuse õiguspärasuse eest vastutab kool.

"See tähendab, et mina koolijuhina pean olema veendunud, et see, mida teen, on hea, õige ja õiguspärane. Meie kodukorra lisana kehtestatud e-õppe kord ütleb nii: "Ühe või mitme klassi õppetöö vormi muudatuse koolihoones toimuvalt õppelt e-õppe vormis toimuvaks kaugõppeks otsustab direktor, lähtudes pädevate asutuste korraldustest ja teatades sellest e-kooli kaudu kõigile lapsevanematele." See tähendab, et mul peab olema pädeva asutuse korraldus. Kodukorra punkt on meelega sõnastatud laialt, sest pädev asutus võib olla näiteks valitsus, terviseamet või muu institutsioon. Praegu ei ole mul sellist korraldust," põhjendas Pedak oma otsust.

Ta tõdes, et koolis on ligi sada protsenti õpetajatest kas vaktsineeritud või haiguse läbi põdenud, neist üle 40 said eelmisel nädalal kolmanda doosi. Üle 12-aastastest õpilastest on vaktsineeritud 77 protsenti. Lisaks on koolil kaks maja ja koduklasside süsteem, mis aitavad nakkusohutust madalal hoida, kõrvuti muude meetmetega.

"Kuigi oluline põhimõte on ka koolidevaheline solidaarsus, ei aita kahjuks meie kooli (osaline) sulgemine saavutada immuunsust mõnes teises koolis. Mina pean koolijuhina tegema seda, mis on minu lastele parim, ja ma päriselt arvan, et kaugõpe on halb. Kõike seda arvestades jätkab lütseum järgmisel nädalal tööd tavapäraselt," seisis direktori läkituses kooliperele.

ERR-ile teadaolevalt valmistab veel vähemalt üks Tallinna kool ette otsust kontaktõppega jätkamiseks, ent ei soovi seda kommenteerida enne, kui lapsevanemad on info kätte saanud.

Tallinna halduskohtu pressiesindaja Anneli Vilu ütles ERR-ile, et üheltki lapsevanemalt esialgse õiguskaitse taotlust Tallinna otsuse vastu koolid ajutiselt distantsõppele suunata esitatud ei ole.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart kommenteeris, et teoreetiliselt on koolidel õigus ise kaugõppele mineku üle otsustada olemas, kuid ta nimetas seda halvaks pretsedendiks.

"See ei ole okei. Kõik koolid osalesid [linna] ühisel koosolekul, kõigile oli antud sõna. Kui mingi kool otsustab teistmoodi, me kooliga sõdima loomulikult ei hakka. Kool võtab vastutuse selle otsuse eest, aga minu arvates see pole õige. Meil on ühine süsteem, Tallinn on koolipidaja, me peame ühiselt otsustama," ütles Kõlvart. "Mitte ainult meie, vaid ka terviseameti seisukoht oli, et peab olema ühine lähenemine. See on väga halb pretsedent. See oli ka koolijuhtide väga suur palve – teeme ühtemoodi, anname ühe signaali, kuidas Tallinna koolides see asi peab olema korraldatud. Otsus on vastu võetud – ühes regioonis tuleb tegutseda ühiselt. Ka Tallinnas läheme ühiselt üle osalisele distantsõppele."

Kõlvart avaldas lootust, et rohkem selliseid juhtumeid Tallinnas ette ei tule, kuid kinnitas, et koolijuhi sanktsioneerimisega linn hetkel ei tegele.

"Praeguses kriisiolukorras me ei hakka tegelema sanktsioonide rakendamisega. Hakkame siis suhtlema ja arutama koos," lisas Kõlvart.

Koolijuhid kohtuvad uuesti järgmise nädala teisipäeval, et otsustada, kas pikendada kaugõppe kestust pealinnas veel nädala võrra. Kõlvart ütles, et tema pooldanuks kohe kahenädalast kaugõppeaega, aga see ei leidnud koolijuhtide seas piisavalt toetust.

Linnapea sõnul arutati koolijuhtidega kaugõppele üleminekut esimest korda juba kuu aega tagasi, ent siis see ei leidnud toetust, ehkki tema nägemus oli juba siis, et sellest pole pääsu.

"Koolidirektorid arvasid siis, et see pole veel põhjendatud. Mina küll arvan ja ütlesin ka siis, et ennetusmeetmeid tuleb rakendada selleks, et maja ei läheks põlema, mitte siis, kui maja juba põleb," ütles Kõlvart.

Ta lisas, et terviseametiga toimus linnadel ja valdadel koosolek nädal tagasi, kus ameti esindaja väljendas seisukohta, et praeguses olukorras on koolide distantsõppele viimine põhjendatud. Samuti on terviseameti hädaolukorra staabi juht öelnud, et olukorra üle peavadki otsustama omavalitsused ise. Just sellest linn otsust tehes ka lähtus.