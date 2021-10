Suurematele meediamajadele on aasta olnud majanduslikult edukas

Eesti suurematele meediamajadele on tänavune aasta olnud majanduslikult edukas. Kasvanud on nii tellimused kui ka reklaamikäive, eriti kiiresti on kerkinud digitellimused ja digireklaamid.

Reedel kolmanda kvartali majandusnäitajad avaldanud Ekspress Grupi puhaskasum kasvas kvartalis varasema aastaga võrreldes 48 protsenti 1,15 miljoni euroni. Üheksa kuu puhaskasum oli 1,82 miljonit eurot ehk kuus korda enam kui samal perioodil eelmisel aastal. Kasvu taga on veebireklaami ja digitellimuste müügi suurenemine kõigis Balti riikides.

"Digitellijate number on aasta lõikes kasvanud 75 protsenti, Eestis on see kasv olnud eriti märkimisväärne. Eestis on ka digitellijate numbrid oluliselt kõrgemad, kuna eestlased on pikemat aega digitaalselt maksnud kanalite eest. Ka Spotify teenused on Eestis oluliselt rohkem kasutatavad kui Lätis ja Leedus," selgitas Ekspress Grupi tegevjuht Mari-Liis Rüütsalu "Aktuaalsele kaamerale".

Oluliselt on kasvanud ka digireklaami osakaal ja Rüütsalu sõnul tuleb praegu 74 protsenti kogu grupi tuludest digitaalselt suunalt.

"Umbes juulist-augustist 2020 hakkas digireklaam väga oluliselt tõusma, sest ettevõtted pidid digitaliseerima oma tegevusi väga olulisel määral. Ettevõtted, mis müüsid füüsiliselt oma kaupu, olid valiku ees, et peavad minema seda tegema internetti või üldse mitte tegema. Sealt tulebki see, et meie digireklaam on kõvasti kasvanud aasta jooksul," rääkis Rüütsalu.

Ka Postimehe Grupi väljaannete tuludes etendavad digitellimused järjest tähtsamat osa, kuigi esialgu on paberlehe tellimusi veel rohkem.

"Paberlehe tellimuste tulu on väga hästi püsinud, kuigi on oodatud vastupidist. Teisalt digitellimuste osakaal on märgatavalt tõusnud, esimese viie kuuga oleme suutnud digitellimuste tulusid umbes 80 protsenti kasvatada," ütles Postimees Grupi meediaettevõtete finantsjuht Priit Heinaste.

Aastaga on rahul ka Äripäev, mille käive ületas üheksa kuuga eelmise aasta sama perioodi käivet umbes 15 protsenti.

"Me oleme juba aastaid müünud tellimusi kombineeritult - müüme digi- ja paberlehte koos. Ja valdav osa juurdetulijaid on kindlasti digis, kahtluseta, aga see on olnud nii juba aastaid," rääkis Äripäeva peadirektori asetäitja Toomas Truuverk.

Ta rõhutas rõhutab, et umbes kümneprotsendiline käibetõus on sel aastal olnud ka kriisieelse 2019. aastaga võrreldes.