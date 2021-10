Prefekt: reageerime kõigile ohtu kujutavatele sotsiaalmeediapostitustele

Viimastel päevadel on sotsiaalmeediasse ilmunud postitusi, milles muu hulgas kutsutakse üles minema inimesi haiglatesse filmima ning poemüüjate tööd häirima. Põhja prefekt Joosep Kaasik ütles, et politsei reageerib kõigile võimalikku ohtu kujutavatele postitustele.

"Politsei reageerib kõigile ohtu kujutavatele postitustele kohe. Kui sealt on võimalik välja lugeda, et tõesti on olemas oht, siis meie ülesanne on ohtu ennetada võimalikult kiiresti ja me alati kontakteerume selle inimesega, kes on selle postituse taga," ütles Kaasik "Ringvaates".

Kaasiku sõnul jõuavad politseini info ka sotsiaalmeedia suletud gruppides tehtud postituste kohta. "Neis suletud gruppides kõik inimesed ka alati päris 100 protsenti ühtemoodi ei mõtle. On erinevaid arvamusi ja kui keegi tajub, et see postitus on kuidagi selle grupi eesmärkidega vastuolus, siis ka aeg-ajalt meid teavitatakse. Nii et viise, kuidas info meieni jõuab, on erinevaid," sõnas ta.

"Aga kui see info meieni jõuab, me kohe reageerime ja tegeleme nende konkreetsete isikutega ja sõltuvalt olukorrast. Igal juhul meie esmane eesmärk on ohtu ennetada, aru saada kas selle taga on mingisugune tõsine kavatsus ja kui on tõsine kavatsus, siis loomulikult me saame edasi tegeleda menetluslike vahenditega. Enamasti on siiski tegemist /.../ läbimõtlemata postitustega," lisas ta.

Haiglasse arstide tööd filmima üles kutsunud postitus on Kaasiku sõnul väga vastutustundetu ja kahetsusväärne.

"Ma usun, et need, kelle lähikonnas on mõnigi meditsiinitöötaja, kes täna haiglas töötab, teavad kui raskes olukorras on need inimesed, kes seal püüavad elusid päästa. Ja igasugune selline postitamine paneb ohtu mõne inimelu. Ma igal juhul taunin selliseid tegevusi ja see ei aita mitte kuidagi kaasa selle kriisi lahendamisele."

Politsei on selle üleskutse teinud postitajaga ühendust võtnud ning mees enda sõnul midagi sellist enam ei tee.

"Mina kutsun inimesi üles väga hästi järele mõtlema, milliseid postitusi nad teevad oma hetkeemotsiooni ajel. Me ei tea kunagi, millised tagajärjed nende postitustel võivad olla, kus nad keerlema lähevad. Ja teistpidi, ka selle inimese isikliku elu plaanis - ega need postitused, kui sa nad ära kustutad, päriselt ära ei kustu, nad jäävad kuskile internetiavarustesse edasi ringlema ja kui sa ühel päeval oled oma emotsioonist üle saanud või mõtled teistmoodi, siis on äärmiselt piinlik, kui see postitus seal kuskil olemas on," rääkis Kaasik.