Nädalavahetus on sajuta ja päikeseline

Eelolevatel päevadel on ilm ilus ja päikeseline, sooja on kuni 13 kraadi.

Laupäeva öö on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta, aga kohati võib tekkida udu. Puhub edela- ja lõunatuul 3 kuni 9, rannikul puhanguti 13 meetrit sekundis. Temperatuur jääb 3 kuni 8 kraadi vahele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on nii selgemat taevast kui ka pilvelaamu, aga ilm on sajuta. Kohati udu püsib. Lõuna- ja edelatuul puhub 3 kuni 9, Liivi lahe ääres puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja on ööga sarnaselt 4 kuni 9 kraadi.

Päev tuleb väga ilus, taevas on pilvi vähe ja sadu oodata pole. Lõunakaare tuul puhub 3 kuni 9, saartel iiliti 12 meetrit sekundis. Kõige soojem on lõunaosas, kus on 13 kraadi.

Nii pühapäevast kui ka esmaspäevast ilma aitab Venemaale jõudnud kõrgrõhkkona loodeserv veel sajuta ja päikeselisena hoida. Ühtlasi püsib õhk soe, küll aga tõuseb esmaspäeval lõuna- ja kagutuul tugevaks. Teisipäeva õhtul jõuab Eestisse sadu ja kagutuul tõuseb veel tugevamaks, kolmapäev tuleb juba mitmel pool sajune. Temperatuur järk-järgult langeb.