Trumpi kriitikust vabariiklane ei kandideeri tagasi kongressi

Sõjaveteran oli vaid üks käputäiest vabariiklasest, kes hääletas Trumpi tagandamise poolt seoses 6. jaanuari intsidendiga. Ta on juba mitmes Trumpi-kriitikust ja vabariiklasest seadusandja, kes on otsustanud kongressist lahkuda.

Kinzinger teatas oma otsusest reede varahommikul. "Mu pettumus liidrites, kes ei juhi, on üüratu," ütles ta. "Ma ei saa keskenduda kongressi tagasivalimisele ja laiemale üleriigilisele võitlusele korraga. Ma tahan, et see oleks selge: see pole minu poliitilise tuleviku lõpp, vaid algus."

Vabariiklastel on hea võimalus võita järgmisel aastal esindajatekoja vahevalimistel parlamendienamus, kirjutas Associated Press.