Hawaii vulkaan Kilauea purskab jätkuvalt laavat

Hawaii vulkaanide vaatluskeskus teatas reedel, et laava voolab ühest avast Halemaumau kraatris.

Purse piirneb Hawaii Vulkaanide Rahvuspargiga ning ühtegi kodu ei ähvarda.

Kliauea on üks maailma kõige aktiivsemaid vulkaane. Alates 1952. aastast on see pursanud kümneid kordi.

Viimane purse algas kraatris 29. septembril.

2018. aastal hävitas vulkaanist pursanud laava Hawaii saarel põllumaid ning enam kui 700 kodu.