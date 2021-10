Rahvusraamatukogu sulgeb lugemissaalid viieks aastaks

Järgmised viis aastat on rahvusraamatukogu ajutiselt aadressil Narva maantee 11, kuhu kolimisega plaanitakse lõpule jõuda jaanuari alguseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Seni on raamatud kättesaadavad Solarise keskuses asuvas miniraamatukogus.

Kogu kolimisperioodil on kättesaadavad vaid kõige enam laenutatud teosed, mida on võimalik tellida ka nii raamatukappidesse kui ka Omniva pakiteenuse abil.

"Raamatukapid on tasuta. Need on meil kahes kohas. Üks on rahvusraamatukogu ukse ees kuni novembri lõpuni ja teine raamatukapp on Viru keskuse bussiterminalis. Sinna saab tellida raamatuid tasuta ja ka tagastada tasuta. Kui see variant ei sobi, siis on ka Omniva pakiteenuse kaudu võimalik üle Eesti raamatuid tellida, aga seal on väike saatmistasu," selgitas Eesti Rahvusraamatukogu avalike suhete ekspert Signe Heiberg.