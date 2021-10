Berliini lennujaam vajab hädasti raha pankroti vältimiseks

"Me vajame kiiresti raha," ütles tegevjuht Aletta von Massenbach ajalehele Tagesspiegel.

Operaatorfirmal Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) peaks olema piisavalt likviidsust jätkamaks kuni 2022. aasta esimese kvartalini. FBB on veebruaris silmitsi ka suure maksega võla hüvitamiseks.

Operaatorfirma avasektori omanikud - föderaalvalitsus ning Berliini ja Brandenburgi liidumaa - on lubanud toetada lennujaama tegevust 2026. aastani 2,4 miljardi euroga.

"See on meie jaoks väga kibe, et me vajame rohkem raha BER-i jaoks," ütles Massenbach, kes sai tegevjuhiks mullu 1. oktoobril. "Plaan B-d ei ole."

Lennujaama kohta on öeldud, et sellel on needus, kuna pärast avamist on seda korduvalt tabanud tehnilised probleemid ja korruptsioonisüüdistused.

BER on seni maksma läinud kuus miljardit eurot ehk algselt kavandatust kolm korda rohkem.

Berliini uus lennujaam avas uksed lõpuks just siis, kui rahvusvaheline lennuliiklus koroonapandeemia tõttu seiskus.

Tagesspiegel kirjutas, et lennujaama juhtkond peaks järgmisel nädalal esitama ettepanekud probleemide lahendamiseks. Von Massenbach peab ka kõnelusi Saksa transpordiministri Andreas Scheueriga.