Rohelised asuvad juhte valima

Roheliste kaasjuht Kaspar Kurve kinnitas, et tema juhina ei jätka, tema kolleeg Züleyxa Izmailova pole aga kindlat vastust andnud, edastas Postimees.

Kurve sõnul peab juht vastutama kehva tulemuse eest, Izmailova sõnul on vaja uut energiat erakonna juhtimisse.

Izmailova sõnul on erakonna edusammud olnud liiga väikesed ja lisas, et erakonna tüürimise jaks on otsas. "Selleks, et edasi minna, peab muutusi tegema," märkis Izmailova.

Kurve on ka varem ERR-ile öelnud, et roheliste juhid peavad kohalike omavalitsuste volikogude valimistel läbikukkumise tõttu võtma vastutuse ja tema kavatseb seda ka teha.

Viimastel kohalike volikogude valimistel kogus erakond Eestimaa Rohelised üle Eesti 1,1 protsenti häältest ning jäi pea kõikjal alla valimiskünnise. Üksnes Antsla vallas õnnestus neil 279 häälega kindlustada kaks kohta 17-liikmelises volikogus.