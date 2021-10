Esmaspäeval on ilus ilm, kuid tuul tõuseb

Esmaspäeva öö on pilves selgimistega, olulist sadu pole, aga paiguti võib tekkida udu. Puhub lõunakaare tuul 3 kuni 9, saartel puhanguti 12 meetrit sekundis. Temperatuur on 3 kuni 8 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on vaid Põhja-Eestis pilvisem, mujal on taevas üsna selge. Sadu oodata ei ole, aga kohati püsib udu. Kagu- ja lõunatuul puhub 2 kuni 8, Lääne-Eesti saarte rannikul kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on ööga sarnaselt 4 kuni 8 kraadi.

Päev tuleb selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Kagutuul tõuseb 5 kuni 10, Lääne-Eesti saartel iiliti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 8 kuni 12 kraadi.

Teisipäeval küll pilvisus tiheneb, aga päev püsib suurema sajuta. Kolmapäev tuleb ajutise vihmaga, sest madalrõhkkond laieneb üle Läänemere idaranniku. Seega ka nädala teine pool on vihmasadudega. Temperatuurifoonis on küll väike langus, aga üldiselt domineerivad plusskraadid.