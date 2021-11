Põhja-Makedoonia peaminister teatas tagasiastumisest

"Ma võtan vastutuse nende valimiste tulemuste eest. Ma astun peaministri kohalt tagasi," ütles Zaev pressikonverentsil.

Valitsusjuht loobub kuuldavasti ühtlasi erakonna liidri ametist.

"Ma olen toonud vabaduse ja demokraatia ning demokraatia tähendab vastutuse võtmist," lisas peaminister.

Peaministri tagasiastumise peab heaks kiitma veel parlament.

Riigi peamine opositsioonipartei ehk rahvuslaste Demokraatlik Partei Makedoonia Rahvusliku Ühtsuse Eest (VMRO-DPMNE) saavutas nädalavahetusel toimunud valimistel suure võidu, mille seas muu hulgas ka riigi pealinnas Skopjes.

"Valitsus on sisuliselt legitiimsuse kaotanud ja see on uus reaalsus, mis aja jooksul ka parlamendis avaldub. Siiski on kõige parem, kui see juhtub ennetähtaegsete parlamendivalimiste kaudu," ütles opositsiooniliider Hristijan Mickoski.