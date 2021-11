Saar: Tallinnas koalitsioonini jõudmiseks tuleb veel mitu korda kohtuda

Kuidas sujuvad praegu sotsiaaldemokraatide ja Keskerakonna koalitsiooniläbirääkimised Tallinnas?

Ma arvan, et töiselt võiks selle kohta öelda.

Millise mulje jätab avalikkusele see, et olete Keskerakonnaga kokku leppinud, et enne koalitsioonileppe allkirjastamist te sisu poolt üldse ei ava?

Ega ükski koalitsioonilepe ei ole reeglina kokku lepitud enne, kui ei ole kõiges kokku lepitud. Ja sellest tulenevalt on tavapraktika see, et pooleliolevaid läbirääkimisi sisuliselt ongi raske kommenteerida.

Kui kaua need läbirääkimised veel kestavad?

Me loodame ikka, et selle nädalaga saab asi sisuliselt ühele poole. Päris kindlaid lõpptähtaegu veel ei saa öelda, aga kindlasti kestavad need koalitsiooniläbirääkimised oluliselt lühemalt, kui näiteks 2015. aasta valitsuse läbirääkimised, need kestsid tookord viis nädalat.

Siis selle nädala lõpus või järgmise alguses saab koalitsioonilepe allkirjad?

Seda, kas lepe saab allkirjad, on vara enne öelda, kui asjad ei ole kokku lepitud. Mõlemal poolel on ju selgelt oma huvid, nendes tuleb kokkuleppele saada. Aga eks me loomulikult töötame selle nimel, et lepe saaks allkirjad.

Mitu korda teil praegu plaanitud on veel kohtuda?

No täpselt niipalju, kui vaja on. Me võtame selle jaoks täpselt nii palju aega, kui palju selleks, et sisuliselt ikkagi punktid läbi arutada, aega võtab. Ma arvan, et selle jaoks läheb üks kolm-neli kohtumist vähemalt veel tarvis, aga see on puhas oletus.

Keskerakond tegi 21. oktoobril sotsiaaldemokraatidele ettepaneku alustada läbirääkimisi Tallinnas ühise linnavalitsuse moodustamiseks. Sotsid võtsid päev hiljem pakkumise vastu.

Keskerakonnal on 79-kohalises Tallinna linnavolikogus 38 kohta, sotsiaaldemokraatidel kuus.