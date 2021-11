WSJ: ISIS-K täiendab ridu endiste Afganistani luurajatega

"Terrorirühmitusega liituvate endiste luuretöötajate arv on väike, kuid see kasvab," ütlesid kohalikud Afganistani allikad ajalehele The Wall Street Journal.

"Uued värvatud aitavad ISIS-sel laiendada teadmisi luureandmete kogumisel. See aitab ISIS-sel laiendada Talibani vastast võitlust," lisasid allikad.

Afganistanis tegutsev ISIS on Islamiriigi Afganistani piirkondlik haru, mis loodi 2015. aastal ja on Talibani verivaenlane. Rühmitust tuntakse ka nime all ISIS-K. Taliban väidab, et organisatsiooni lõid USA luureteenistused.

Afganistani luureameti endise juhi Rahmatullah Nabili sõnul on ISIS muutunud endise Afganistani armee võitlejatele väga atraktiivseks sihtkohaks. "Kui valitsus oleks Talibani vastu võidelnud, siis nad oleksid sellega liitunud. Praegu on ISIS ainus rühmitus, mis Talibani vastu võitleb," ütles Nabili.

"Minu nõbu, endine Afganistani erivägede kõrge liige kuulub nüüd ISIS-se ridadesse. Hiljuti liitus nendega veel neli endist kõrget Afganistani luureteenistuse liiget," ütles kohalik Kabuli elanik ajalehele.

Sajad tuhanded Afganistani valitsuse endised sõdurid, luurajad ja politseinikud on tööta. Hoolimata Talibani amnestia lubadustest, kardavad nad ikkagi oma elu pärast.

"Täpselt nii algas see kõik Iraagis. USA saatis Iraagi julgeolekujõud laiali ja Saddam Husseini kindralid liitusid ISIS-sega," hoiatas lääne kõrge julgeolekuametnik.