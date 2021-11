Ilm läheb jälle pilvisemaks, mõõdukas soe püsib

Teisipäeva öösel pilvkate tiheneb, kuid ilm püsib sajuta. Võib tekkida udu. Puhub kagutuul 3 kuni 9, saartel puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 1 kraadist 5 kraadini, rannikul kuni 8 kraadini, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on sajuta. Kohati võib udu olla. Puhub kagutuul 5 kuni 11, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on 3 kuni 8 kraadi.

Päev on pilves selgimistega ja sajuta. Puhub kagutuul 5 kuni 11, saartel ja läänerannikul puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Sooja tuleb 7 kuni 10 kraadi.

Kolmapäeval liigub üle maa lõunast põhja vihmasadu, kagutuul on puhanguline ning õhutemperatuur erineb öö ja päeva vahel vähe: keskmiselt on sooja sajuse taeva all 5-6 kraadi.

Neljapäeva päev pakub sajuhoogude vahele ka selgimisi, õhk on paar kraadi soojem nii öösel kui ka päeval. Reedel saabub lõunast uus sajuala, õhtu poole pöördub tuul loodesse ning algab külmema õhu juurdevool.

Laupäev tuleb sajuhoogudega ning vihmaga koos võib tulla ka lörtsi. Ja kuigi õhk jaheneb tuntavalt, siis tänu tugevale tuulele on õhutemperatuur ka öisel ajal plusspoolel. Päev toob sooja 5 kraadi ringis.