Tallinnas alustavad tööd ainulaadsed teeilmajaamad

"Tallinnas on tegelikult väga palju erinevaid ilmastikutingimusi. Ei ole üldse tavapäratu, et talvel meil erineb näiteks Nõmmel ja kesklinnas temperatuur 5 kraadi," rääkis Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg "Aktuaalsele kaamerale".

Just seepärast ongi linna erinevatesse paikadesse vaja teeilmajaamu. Kui õhutemperatuur on plusspoolel, aga teetemperatuur langeb miinuskraadidesse, annab see pisike seadeldis teada, et oodata on jäidet.

"Sellest saab iga liikleja aru, et kui lund sajab, siis on libe, aga tegelikult on meil aastas ligikaudu 200 sulamis-külmumistsüklit, mida liikleja alati võib-olla ei tunnetagi," ütles Sulg.

Sellised perioodid on aga olulised teehooldajate jaoks, kellel siis kiire töö pihta hakkab.

Seni on teehoolduste puhul ristmikukaameratest teeolusid jälgitud ja arvestatud üldise ilmaprognoosiga, kuid uus lahendus võimaldab ilmastiku jälgimist arvutiekraanidelt ja seega paranevad tingimused ka teetöödeks.

Kokku paigaldati Tallinna 22 nutikat teeilmajaama, mis kõik on valmistatud Eestis ning maailmas täiesti ainulaadsed.

"Meie unikaalsus seisneb selles, et siin on teepinna andur. See mõõdab teetemperatuuri ja edaspidi hakkab teeseisu mõõtma, nii et teeinfo on see, mis teeb ta unikaalseks," selgitas Teede Tehnokeskuse projektijuht Märt Puust.

Ilmajaama asukohta on sõltuvalt vajadusest võimalik vahetada ning see toimib sisseehitatud andurite toel.

"Meil ei ole vaja elektrit, meil ei ole vaja sidet - kõik on lahendatud selle väikse seadme sees," rääkis Puust.

Teeilmajaamade vaatluste põhjal ei erine aga saadud tulemused kuidagi üldteadmisest.

"Olge valmis, et talv ei jää taevasse. Praegu on veel üllatavalt soe, aga novembris kindlasti hakkavad temperatuurid langema ja kes hommikul liiklevad, siis olge ettevaatlikud, temperatuurid on väga nulli lähedal juba," hoiatas Puust.