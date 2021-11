Mitukümmend riiki nõuab ÜRO inimõigusnõukogu istungit Sudaani osas

Briti suursaadik Simon Manley kirjutas 48 riigi, nende seas 18 nõukogu liikme nimel kirja, milles rõhutas, et eriistungit on vaja, arvestades olukorra pakilisust.

Sudaani tagandatud peaminister Abdalla Hamdok ütles esmaspäeval, et tema sõjaväelise riigipöörde käigus laiali saadetud valitsuse taastamine võib sillutada teed poliitilisele lahendusele riigis, edastas informatsiooniministeerium.

"Ministrite vabastamine ja valitsuse täielik ennistamine võib sillutada teed lahendusele," ütles koduarestis viibiv Hamdok.

ÜRO eriesindaja Sudaanis Volker Perthes kinnitas pühapäeval, et kohtus kinnipeetud peaministri Hamdokiga, kes on valitseva sõjaväehunta relvastatud valve all.

"Hamdok on endiselt terve, kuid viibib koduarestis. Arutasime vahendusvõimalusi ja Sudaani edasisi arenguid. Jätkan jõupingutusi koos teiste Sudaani sidusrühmadega," sõnas Perthes.

USA president Joe Biden nõudis eelmisel nädalal, et Sudaani sõjavägi taastaks viivitamatult riigi tsiviilvalitsuse, ühinedes Euroopa Liidu ja ÜRO üleskutsega lõpetada vägivald rahumeelsete meeleavaldajate vastu ja vabastada kinnipeetavad.

"Meie sõnum Sudaani sõjaväevõimudele on jõuline ja selge: Sudaani rahval tuleb lasta rahumeelselt protestida ja taastada tuleb tsiviiljuhitav üleminekuvalitsus," ütles Biden avalduses.

"Viimaste päevade sündmused on tõsine tagasilöök," ütles Biden.

Sudaani juhtis enne riigipööret sõjaväelastest ja tsiviilisikutes koosnev üleminekuvõim, mis moodustati pärast kauaaegse diktaatori Omar al-Bashiri kukutamist 2019. aasta aprillis puhkenud üleriigiliste meeleavalduste mõjul.

Riigipööre viidi läbi nädal enne seda, kui Burhan pidanuks andma valitseva kogu juhtimise üle tsiviilisikule, mis oleks kahandanud sõjaväe võimu.