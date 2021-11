Eesti õhuväe lennukid rikkusid Soome õhupiiri

Juhtum leidis aset rahvusvaheliste vete kohal ajal, kui Eesti lennukid osalesid koostegevusharjutusel liitlaste sõjalaevaga. Õhupiiri rikkumine kestis alla minuti.

Õhuvägi on alustanud ohutusjuurdlust, et tuvastada intsidendi põhjused. Eesti suursaadik Soomes avaldas Soome välisministeeriumile kahetsust juhtumi pärast ja kinnitas, et Eesti võtab pärast juurdluse toimumist vastu meetmeid sarnaste vahejuhtumite vältimiseks.

Õhuvägi korraldab rutiinselt treeninglende ja ühisharjutusi Eesti ning liitlasüksustega, et toetada kaitseväe õppuseid õhukomponendi olemasoluga ja treenida nii õhutulejuhte, sihitajaid kui Eesti õhuruumi turvavaid liitlaste õhuväelaseid.