Finantsinspektsioon hakkab kontrollima ühisrahastusplatvorme

Kokku on Eestis neli-viis suuremat tegijat ja raha maht on kokku ligi 400 miljonit eurot.

Inspektsioon hakkab kontrollima, kuidas on kaitstud investorite huvid - näiteks, kas projektide kohta antakse piisavalt infot ja platvorm ei eelistaks endaga seotud projekte.

"Ehk siis ühisrahastusprojektidest saaks samamoodi infot, et mis asi see on, kui suur see risk on, et investor saaks teha otsuseid, kas investeerida ja mis hinnaga investeerida," rääkis inspektsiooni juht Kilvar Kessler.

"Teine asi, mis on oluline selliste asjade puhul on huvide konfliktide juhtimine, et platvormide omanikud ei soodustaks neid projekte, millega nad ise on seotud või ei moonutaks infot," sõnas Kessler.