Virginia kuberneri valimisel käib tihe rebimine

USA-s Virginia osariigis valitakse kuberneri. Vabariiklase Glenn Youngkini ja demokraadi Terry McAuliffe'i vahel käib tihe rebimine. See on üllatav osariigis, mis on viimased kümme aastat kaldunud aina rohkem demokraatide poole.

Youngkin on aga enda taha suutnud meelitada mõõdukad äärelinna valijad ja seda vaid aasta enne kongressi vahevalimisi.

Kendra Lee on üks paljudest demokraatidest, kes seekordsetel Virginia osariigi kubernerivalimistel hääletab hoopis vabariiklasest kandidaadi Glenn Youngkini poolt.

"Ma nutsin, kui Hillary Clinton kaotas. Kui keegi oleks mulle öelnud, et ma ei kaalu demokraadi poolt hääletamist, siis oleksin arvanud, et nad on hullumeelsed," rääkis Lee.

Koroonaviiruse levik on kahe lapse ema jaoks olnud väsitav: kõigepealt aasta aega koduõpet, nüüd maskimandaat koolides. Lee sõnul usaldab ta Youngkinit haridusega seoses lihtsalt rohkem.

"Ma ei usu, et ta laseks kehtestada nii palju riiklike piiranguid. Ma arvan, et ta jätaks otsustamise pigem kohalikule valitsusele," ütles Lee.

Jõukas ärimees Youngkin on muutnud hariduse kampaania põhiteemaks. Peale maski- ja vaktsiinimandaadi on ta vastu ka kriitilise rassiteooria õpetamisele koolides, rõhudes vanemate otsustusõigusele.

"Seda liikumist juhivad vanemad, kes ütlevad, et nemad on need, kes otsustavad, mis on nende lastele parim," ütles Youngkin.

Põhja-Virginia ehk USA pealinna Washingtoni ümbrus on äärmiselt demokraatlik, aga ka seal on eramajade ja valimisjaoskondade juures näha aina rohkem Youngkini silte.

President Joe Biden võitis aasta aega tagasi Virginias kümne protsendiga ja veel augusti keskel oli demokraatide kubernerikandidaadil Terry McAuliffe'il küsitlustes mugav edumaa.

Valijate hinnangul on demokraatide toetuse alla viinud valitsusvastutus.

"Järgmise aasta vahevalimisteni ja tulemusteni on veel pikk maa, aga praegu on oluline haridus, piir, Afganistan, majandusplaan kongressis, mida nad üritavad ikka veel vastu võtta," rääkis Virginia valija Philip Dame.

McAuliffe on kogu kampaania väitel rõhutanud, et Youngkin on Trumpiga lähedalt seotud. "Mõelge, kes on ühel poolel! Vandenõuteoreetikud, vaktsiinivastased ja Donald Trump - nad on kõik ühel poolel," ütles McAuliffe.

Tihe võitlus mõõdukate äärelinna valijate üle aga näitab, et ta ei ole olnud eriti edukas.