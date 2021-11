Ilm läheb vihmaseks

Lähipäevil on ilm vihmane ja tuuline.

Kolmapäeva öösel pilvkate tiheneb. Mõnel pool sajab vihma ja on udu. Vastu hommikut sadu laieneb. Puhub kagutuul 5 kuni 10, saartel puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2 kuni 6, rannikul kuni 8 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on pilves. Laialdaselt sajab vihma, vaid Virumaal on saju võimalus väiksem. Puhub kagutuul 4 kuni 8, saartel kuni 10, puhanguti 14 meetrit sekundis. Sooja on 3 kuni 7 kraadi.

Päev on pilves ja vihmane. Puhub kagutuul 4 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis, õhtul algab saartel lõuna- ja edelatuule tõus. Õhusooja 6 kuni 9 kraadi.

Neljapäeva öösel sajab veel vihma, päev on kõrgrõhuharja abil ilusam ja tasasem. Seda aga üürikeseks, sest õhtul jõuab juba uus sajuala.

Reedeks toob madalrõhkkond tiheda vihma ja tõstab tuult, aga ilm on veel üsna mahe.

Nädalavahetusel tuleb sajupilvedele lisa, tuul lõõtsub edasi ja temperatuurifoon langeb.