Erakondade reitingud: EKRE napp edu Reformierakonna ees püsib

Reformierakonna toetus on jätkuvalt langustrendis, mis tähendab, et reitingutabelit juhtiv Eesti Konservatiivne Rahvaerakond suudab oma nappi edumaad nende ees hoida, selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud Norstat Eesti küsitlusest.

Viimaste tulemuste põhjal toetab Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 23,8 protsenti, Reformierakonda 23,2 protsenti ja Keskerakonda 20,3 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

EKRE toetus on 1,4 protsendipunkti võrra väiksem kui kuu aega tagasi, mil saavutati ajaloo kõrgeim reiting. Reformierakond on jätkuvalt toetust kaotamas ning see on madalaimal tasemel alates 2019. aasta algusest.

Kolmandal kohal olev Keskerakond on sügisel vähehaaval oma positsiooni parandanud ning nende toetus ületab esimest korda pärast kevadet 20 protsendi piiri. Keskerakond jääb Reformierakonnast praegu 2,9 protsendipunkti kaugusele, mis on nende kahe erakonna puhul väikseim vahe alates 2019. aasta veebruarist.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 13,6 protsendiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 8,1 protsendiga ning Isamaa 7,9 protsendiga. Eesti 200 toetus tõusis nädalaga 1,1 protsendipunkti võrra, SDE ja Isamaa toetus nädalaga ei muutunud.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 43,5 protsenti ja opositsioonierakondi 39,8 protsenti vastajatest.

Tartu Ülikooli teaduri Martin Mölderi sõnul selle nädala erakondade toetuses suuremaid muutusi võrreldes eelmise nädalaga ei näe.

"Nii Reformierakonna kui ka EKRE toetus on võrreldes eelmise nädalaga natuke langenud ning seega tundub vähemalt hetkel, et EKRE toetuse kasv on selgelt peatunud, samas kui Reformierakonna toetus jätkab langusrendil. Siiski on see langus praegu oluliselt väiksema tempoga kui septembri jooksul, mil see kukkus ligi viis protsenti. Võib oletada, et valitsusvastutuse võtmine on Reformierakonnalt praeguseks viinud suurema osa sellistest toetajatest, kes ei kuulu nende tuumikvalijate hulka," arutles Mölder.

Mis puudutab ülejäänud erakondi, siis Mölderi sõnul on näha Keskerakonna jätkuvat kosumist mitte-eestlastest valijate hulgas kõikide teiste erakondade arvelt. Samuti on Eesti 200 viimase paari nädalaga oma toetust selgelt suurendanud ning teinud seda ennekõike just eestlastest valijate seas.

"Mitte-eestlastest valijate hulgas on nad aga toetust märkimisväärselt kaotanud. Siiski ei ole Eesti 200 üldine toetus veel kaugeltki nii kõrge, kui ta oli eelmise aasta lõpus, ning hetkel on veel raske öelda, kas on tegemist algava pikemaajalise trendiga või lihtsalt ajutise võnkega nende muidu üpriski stabiilses viimase aja toetuses," lisas Mölder.