Poola endine president Lech Walesa sai süüdistuse valetunnistuse andmises, mis on seotud süüdistusega, et ta oli kommunistide režiimi spioon.

Süüdistus valetunnistuse andmisel on seotud 2016. aastal kommunistliku režiimi viimase siseministri Czeslaw Kiszczak kodust leitud dokumentidega.

Dokumendid viitasid, et Walesa oli kompartei palgaline informaator. Walesa ütles vande all, et dokumendid on võltsitud. Walesa väitis samuti, et tema allkiri oli dokumentides võltsitud, vahendas The Times.

Prokurörid väidavad aga nüüd, et käekirja analüüs tõestab, et dokumendid on autentsed ja Walesa andis valetunnistuse. Poola seaduste kohaselt võib valetunnistuse andmise eest karistada kuni kolmeaastase vangistusega.

Walesale esitati süüdistus reedel. Teda ei vahistatud. Walesa nimetab tema vastu algatatud kohtuasja häbiväärseks.

"See on järjekordne laim, katse mind avaliku arvamuse silmis diskrediteerida. Tahetakse vähendada minu rolli ajaloos," teatas Walesa.

Walesa väidetavaid sidemeid komparteiga on varemgi uuritud. Esimest korda seati tema tegevus kahtluse alla 1992. aastal. Kohus vabastas ta siiski süüdistustest 2000. aastal.

2009. aastal kaebas Walesa kohtusse Poola tollase presidendi Lech Kaczynski. Kaczynski oli varem Walesa nõunik. Kaczynski süüdistas Walesat kompartei kasuks luuramises, kus Walesa kasutas varjunime Bolek. Juhtum lõpetati 2010. aastal, pärast seda kui Kaczynski hukkus lennuõnnetuses.

Walesa kritiseerib üha rohkem Poola võimuparteid Õigus ja Õiglus (PiS).

"PiS lõhub demokraatiat ja õõnestab õigusriigi põhimõtteid. See partei ei sobi valitsema," ütles Walesa eelmisel aastal ajalehele The Times.

Walesa oli 1970. aastatel Gdanski laevatehase elektrik.

1980. aastal asus ta juhtima ametiühingut Solidaarsus, mis mängis kommunistliku režiimi langemisel võtmerolli. 1983. aastal sai ta Nobeli rahupreemia.