Keskerakond nimetas kultuuriministri kandidaadiks Tiit Teriku

"Tänases pandeemiakriisis on vaja tugevat juhtimiskogemust, et tuua valitsuse liikmena, meeskonna liikmena sellest pandeemiast läbi ka kultuurivaldkond. Kultuurivaldkond on väga tähtis, see on ka väga lai ja selleks on vaja ministrit, kel on juhtimiskogemus," ütles Ratas pressikonverentsil.

Teriku tugevuseks pidas ta regionaalset tunnetust, mida ta linnade ja valdade liidu pikaajalise juhina on saanud. Lisaks nimetas ta Teriku tugeva juhtimiskogemusena Tallinna volikogu esimeheks olemist.

"Tiit on olnud ülesehitaja - mis on samuti juhtimiskogemusel oluline - Õpilasmaleva sünnile," lisas Ratas.

Tiit Terik möönis, et praegune aeg on valitsuse liikmeks tulekul keeruline, sest kultuur on kriisis kõvasti pihta saanud. Ta tõdes, et suurepäraseid uudiseid tal uue tulijana kultuurisektorile lubada ei saa.

"Minister saab oma peamise tuumülesande meie põhiseadusest: keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. Kui ühel rahval ei ole kultuuri, siis sellel rahval ei ole tõenäoliselt ka tulevikku," teatas vastne kultuuriministri kandidaat Tiit Terik. "Kultuuri ei saa panna pausile. Pausil ja seisev kultuur ei arene ja pigem hääbub."

Terik lisas, et tema hinnangul ei saa kultuuri erakonnastada, vaid Eestis saab olla ainult üks kultuuripoliitika. Ta nimetas ühe prioriteedina vabakutselistele kultuuriinimestele sotsiaalsete garantiide võimaldamist.

Terik ütles, et tema suhe kultuuriga seisneb eeskätt selle nautimises. Ta rõhutas mitu korda, et on viimase kahe nädala jooksul kolm korda teatris käinud, kuid möönis, et kohalike omavalitsuste kampaania tõttu poliitikuna raamatute lugemiseks aega pole olnud.

President Alar Karis kohtub õhtul peaminister Kaja Kallasega, kes teeb riigipeale ettepaneku vabastada ametist kultuuriminister Anneli Ott ning esitab Tiit Teriku kandidatuuri kultuuriministri ametisse nimetamiseks.