President Karis nimetas Tiit Teriku kultuuriministiks

Kolmapäeva õhtul edastas peaminister Kaja Kallas president Alar Karisele Anneli Oti tagasiastumisavalduse ning tegi ettepaneku nimetada uueks kultuuriministriks Tiit Terik.

Kallas avaldas lootust, et uus minister suudab ametisse kiiresti sisse elada. Tema sõnul on kogu valitsusele oluline, et kultuurivaldkond oleks nii igapäevatöös kui ka valitsuse tasandil võimalikult sisuliselt ja efektiivselt esindatud.

"Tänan peaminister Kaja Kallast ja Keskerakonna esimees Jüri Ratast, et Eesti saab kiiresti uue kultuuriministri. Meil ei ole ühtegi üleliigset päeva. Tervisekriisis valusalt pihta saanud kultuurivaldkond vajab valitsuses tugevat eestkõnelejat. Rääkisin täna pärastlõunal Tiit Terikuga, kes kinnitas, et paneb kogu oma poliitilise kogemuse kultuurivaldkonna huvide eest seismisse," ütles president Karis. "Minu jaoks on tähtis valitsuse sisemine usaldus ja töövõime, mis on eriti olulised praegusel kriisiajal."

Terik: Eestis saab olla ainult üks kultuuripoliitika

"Tänases pandeemiakriisis on vaja tugevat juhtimiskogemust, et tuua valitsuse liikmena, meeskonna liikmena sellest pandeemiast läbi ka kultuurivaldkond. Kultuurivaldkond on väga tähtis, see on ka väga lai ja selleks on vaja ministrit, kel on juhtimiskogemus," ütles Ratas sellele eelnenud pressikonverentsil.

Teriku tugevuseks pidas ta regionaalset tunnetust, mida ta linnade ja valdade liidu pikaajalise juhina on saanud. Lisaks nimetas ta Teriku tugeva juhtimiskogemusena Tallinna volikogu esimeheks olemist.

"Tiit on olnud ülesehitaja - mis on samuti juhtimiskogemusel oluline - Õpilasmaleva sünnile," lisas Ratas.

Tiit Terik möönis, et praegune aeg on valitsuse liikmeks tulekul keeruline, sest kultuur on kriisis kõvasti pihta saanud. Ta tõdes, et suurepäraseid uudiseid tal uue tulijana kultuurisektorile lubada ei saa.

"Minister saab oma peamise tuumülesande meie põhiseadusest: keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. Kui ühel rahval ei ole kultuuri, siis sellel rahval ei ole tõenäoliselt ka tulevikku," teatas vastne kultuuriministri kandidaat Tiit Terik. "Kultuuri ei saa panna pausile. Pausil ja seisev kultuur ei arene ja pigem hääbub."

Terik lisas, et tema hinnangul ei saa kultuuri erakonnastada, vaid Eestis saab olla ainult üks kultuuripoliitika. Ta nimetas ühe prioriteedina vabakutselistele kultuuriinimestele sotsiaalsete garantiide võimaldamist.

Ta lisas, et kui on vaja teha keerulisi eelarveotsuseid, peavad inimesed saama päästetud, betoon võib oodata.

Terik ütles, et tema suhe kultuuriga seisneb eeskätt selle nautimises. Ta rõhutas mitu korda, et on viimase kahe nädala jooksul kolm korda teatris käinud, kuid möönis, et kohalike omavalitsuste kampaania tõttu poliitikuna raamatute lugemiseks aega pole olnud.

Uus minister astub ametisse ametivande andmisega riigikogu ees. Riigikogu järgmine korraline istung toimub esmaspäeval.