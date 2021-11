Pühapäevast hakkab lörtsi sadama

Neljapäevane ilm on mahe, taevaski tõmbub heledamaks. Ent juba reedel jõuab Eesti kohale uus madalrõhkkond, tõstes tuult ja tuues sadu, mis pühapäeval pöördub vihmast lörtsiks.

Eelolev öö on pilvine. Öö hakul sajab vihma, pärast keskööd saartel sajud hõrenevad. Tuul puhub lõunakaarest 3-9, Liivi lahe ümbruses edelast kuni 11, puhanguid 15 m/s. Õhutemperatuur on 4 kuni 9 kraadi.

Hommik on Lääne-Eestis selgemate laikudega ja vaid üksikute hoogsadudega, ida pool on veel pilvine ja vihmahoogudega. Puhub lõuna- ja edelatuul 3-8, puhanguti 12, rannikul kuni 15 m/s. Õhutemperatuur on 5 kuni 8 kraadi.

Ennelõunal on veel üksikuid vihmasagaraid. Pärastlõunal on pilvkate õhem ja ilm sajuta. Puhub edela- ja lõunatuul 4-10, rannikul puhanguti 15 m/s, pärastlõunal tuul nõrgeneb. Õhusooja 7 on 10 kraadi.

Reedeks toob madalrõhkkond vihma ja paneb tuule heitlema. Õhk on veel mahe.

Laupäev tuleb madalrõhkkonna servas sajuhoogude ja tugeva läänekaare tuulega. Sooja jääb vähemaks.

Pühapäev on veel jahedam. Vihma sekka tuleb ka lörtsi.

Esmaspäev on väga kõle, temperatuur null kraadi lähedane ja põhjakaare tuul tugev, sajuhoogudes on veel enam lörtsi.