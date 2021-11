Keskerakonna 50 000 euro annetuse süüasjas tunnistas kaks inimest end süüdi

Riigiprokuratuur süüdistab Martin Künnapit ja Catalina Porrot mõjuvõimuga kauplemise kokkuleppe sõlmimises. Süüdistus on esitatud selles, et Künnap andis Porrole 20 000 eurot ning Keskerakonnale 50 000 eurot Porro väidetava mõjuvõimu kasutamise lubaduse eest, et saavutada Künnapiga seotud äriühingute kinnisvaraarendusele soodne ehitusõiguslik otsus.

Kuigi süüdistuse kohaselt olid Porro väited tema mõjuvõimu osas paljasõnalised ning seetõttu mõjuvõimu kauplemise tulemusena soovitud tagajärjeni ei jõutud, on prokuratuuri hinnangul tegemist siiski olukorraga, kus äritegevust üritati soodustada lubamatute vahenditega.

Ühtlasi süüdistatakse Künnapit ja Jana-Helen Juhastet keelatud annetuse tegemises. Süüdistuse kohaselt annetas Künnap 2020. aasta jaanuaris MTÜ Eesti Keskerakonnale 50 000 eurot, kuid varjamaks enda seost annetusega, tegi ta ülekande Juhaste abil.

Juhtiv riigiprokurör Taavi Pern näeb keelatud annetuste tegemises ja mõjuvõimuga kauplemises suurt ohtu nii ausale konkurentsile kui ka usaldusele avaliku võimu vastu tervikuna. "Poliitilistel erakondadel lasub vastutus mõelda annetuste vastu võtmisel ka rahastajate võimalike motiivide peale. Suurte annetuste puhul tuleb kontrollida raha päritolu ja eesmärki nii palju kui võimalik."

"Oma äriliste eesmärkide saavutamine ebaausal või kuritegelikul viisil süvendab mõtteviisi, et ausalt ei ole võimalik edu saavutada. Sellise mõttelaadi levikut saab pärssida vaid otsuste langetamise põhimõtete läbipaistvust suurendades ning kontrollmehhanisme tõhusamaks muutes. Mõjuvõimuga kauplejad peletavad sellise tegevusega eemale teisi turuosalisi ning kokkuvõttes kannatab korruptiivsete tehingute tulemusena kogu majanduskeskkond. Selles asjas jäid kõige kahjulikumad tagajärjed saabumata, sest väidetava mõjuvõimuga kauples teisi erakonna liikmeid kaasamata selle lihtliige. Seetõttu ei esitatud kahtlustusi erakonna juhtliikmetele ega ka erakonnale endale," lisas prokurör.

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Ats Kübarsepp märkis, et iga kokkulepe kellelegi ebaseadusliku eelise andmiseks kahjustab kogu ühiskonda. "Töötame selle nimel, et hoida majanduskeskkonda ausana ning kui vaja sekkume kriminaalmenetlusega. Selles kriminaalmenetluses tuvastas politsei annetatud raha tegeliku omaniku ning uuris, kas erakond oli teadlik raha päritolust ja annetuse eesmärgist. Kontrollisime ka annetusega seotud osapoolte ütluste ja avalikult antud kommentaaride usaldusväärsust. Uurimise käigus tegime kindlaks, et annetuse tegija ja raha tegeliku omaniku avalikud selgitused olid eksitavad ning tegemist oli ebaseadusliku annetusega, millest asjaosalised pidid ka ise aru saama," ütles Kübarsepp.

Keelatud annetuse tegemise eest näeb karistusseadustik ette rahalise karistuse ning mõjuvõimuga kauplemise eest rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistuse.