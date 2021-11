Ida-Virumaal on puudu meditsiinitöötajatest ja teistega arvestajatest

Uus koroonalaine on suurendanud Ida-Viru keskhaiglas koroonahaigetele mõeldud kohtade arvu. Selleks, et inimesi satuks vähem haiglasse, on omavalitsused võtnud kasutusele erinevaid meetmeid, vähendamaks inimestevaheliste lähikontaktide arvu.

Ida-Viru keskhaiglas on koroonahaiged hõlmanud kolmandiku kohtadest. Viimasel ajal töölt lahkunud 13 meditsiiniõe asemele ja olemasolevate meditsiinitöötajate koormuse leevendamiseks hakkas keskhaigla sellest nädalast aktiivselt tööle värbama abijõude.

"Tööturg on ju vaba ja inimesed otsivad endale sellist tööd, mis on lihtsam ja mille eest saab ka paremat tasu. Kui pead keerulist ja rasket tööd tegema, siis inimene kipub mõtlema, kas ta tahab seda teha või mitte. Jah, me otsime täna õdesid, otsime arste ja meil on hädasti meditsiinipersonali vaja," tõdes Ida-Viru keskhaigla tegevjuht Tarmo Tohver.

Haiglate pingelise olukorra leevendamise lootuses on Ida-Virumaa omavalitsused kehtestanud erinevaid piiranguid. Näiteks Jõhvi vallavalitsuses teenindatakse inimesi aasta lõpuni vaid eelregistreerimisega ja kahel päeval nädalas teevad vallaametnikud kaugtööd.

"See tähendab seda, et ka maja sees oleks meil võimalikult vähe omavahel kontakte ja kõik võimalikud kokkusaamised oma klientidega ja vallakodanikega toimuvad telefoni teel või läbi Teamsi," sõnas Jõhvi vallavanem Maris Toomel.

Jõhvi vallavanem Maris Toomel lootis, et koroonavastase kaitsepookimise pelgajad hakkavad ajapikku nägema oma kehast kaugemale. "Loomulikult ma mõistan neid inimesi, aga mina olen vaktsineeritud ennekõike selle pärast, et ma mõtlen teistele inimestele. Ma mõtlen tänasele haiglasüsteemile, meie meditsiinitöötajatele."

Kolmapäevase seisuga oli Ida-Virumaal vaktsineerimiskuuri läbinud 61 422 inimest. See tähendab, et koroona eest on end veidigi kaitsnud 51,8 protsenti 12aastastest ja vanematest idavirulastest.