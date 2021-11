Biden: Mehhiko piiril eraldatud sisserändajate pered raha ei saa

Ajaleht The Wall Street Journal teatas eelmisel nädalal asjaga kursis olevatele inimestele viidates, et justiitsministeeriumi ametnikud peavad läbirääkimisi, et maksta kohtuasja raames igale inimesele umbes 450 000 dollarit. Kohtuasi on seotud hagiga, mille esitasid inimesed, kes väitsid, et said 2018. aastal ebaseaduslikult piiri ületades trauma, kui võimud eraldasid üksteisest pereliikmed.

"Seda ei juhtu," kommenteeris kolmapäeval raha maksmist Biden.

"Enamik peresid, kes otsisid USA-st varjupaika, sisaldasid ühte vanemat ja ühte last. Kokku ulatuks välja makstav summa ühe pere kohta kuni miljoni dollarini," ütlesid asjaga kursis inimesed ajalehele The Wall Street Journal.

"Kui president jääb oma öeldu juurde, siis ta loobub oma kampaania ühest põhilubadusest," ütles mittetulundusühingu USA kodanikuvabaduste liidu (ACLU) esindaja Anthony D. Romero.

Romero ütles, et justiitsministeerium kinnitas ACLU-le, et läbirääkimised siiski jätkuvad.

Vabariiklased ei toeta kokkuleppemenetlust. Vabariiklasest senaator Mitch McConneli sõnul on tegemist absurdse plaaniga.

Biden lubas esimestel ameti nädalatel lahutatud pered taasühendada. Biden kirjeldas Trumpi administratsiooni karmi sisserändepoliitikat kui rahvuslikku häbiplekki.